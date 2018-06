’Bella Hadid heeft Dior-logo op rug laten brandmerken’

De 21-jarige schone heeft aan Elle magazine verklaard hoe ze aan de letters CD op haar rug komt. „Ik was op bezoek bij een vriendin in Monaco en we gingen varen. We aten een grote kom overheerlijke pasta, maar ik was daarna zo moe dat ik in slaap viel.”

„Ik droeg die dag een bikini van Christian Dior en gezien ik dus een dutje in de zon deed, heb ik nu het logo in mijn rug staan. Gelukkig is het een mooi merk!”, grapt Hadid.