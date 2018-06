Game of Thrones-koppel opgetogen over aanstaand huwelijk

„Ik ben ontzettend opgetogen over mijn aanstaande huwelijk”, vertelde hij de Daily Mail. In datzelfde interview bekende Harington dat hij een emotioneel wrak is door het laatste seizoen van de hitserie Game of Thrones.

„Ik ben niet iemand die heel gemakkelijk huilt, maar nu blijf ik maar huilen. We hebben allemaal negen, bijna tien jaar samen doorgebracht, en het laatste afscheid is meer dan een knuffel”, zei hij.

De acteur heeft de producers van de serie gevraagd om bij de opnames rekening te houden met zijn huwelijk zodat collega-acteurs de ceremonie kunnen bijwonen. „Het is toch ook een beetje hun schuld dit huwelijk.” Harington en Leslie kennen elkaar van Game of Thrones.