Javier Bardem staat achter ’piraten-maat’ Johnny Depp

In een verklaring in handen van The Blast zegt Javier, die samen met Johnny in Pirates of the Caribbean 5 speelde, dat hij vierkant achter zijn vriend staat. „Ik hou van Johnny. Hij is altijd een echte gentleman geweest en een extreem genereuze en zorgzame vriend voor mij en mijn familie”, begint Javier zijn statement. „Bovendien heb ik het geluk gehad om twee keer met hem te mogen werken en zijn respectvolle houding tegenover ieder lid van de crew te ervaren, net als zijn unieke en hilarische gevoel voor humor.”

De Spaanse acteur meent dat zijn Amerikaanse vriend ’een goed mens’ is die ’vastzit in de leugens en manipulaties van giftige figuren.’ Hiermee verwijst hij vermoedelijk naar de uitspraken van Johnny’s ex Amber, die claimt dat hij haar mishandeld heeft. „Dankjewel Johnny, miljoenen anderen zoals ik houden heel erg veel van je”, besluit Javier.