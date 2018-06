Ronnie Flex blijft maar scoren

De nummer 1 blijft wederom onveranderd. One Kiss van Calvin Harris en Dua Lipa gaat voor de zesde week aan de leiding. De laatste keer dat een single zo lang op nummer 1 stond was in de zomer van vorig jaar toen Despacito van Luis Fonsi en Daddy Yankee zelfs tien weken volmaakte.

Net buiten de top 10 is de hoogste nieuweling te vinden. Kraantje Pappie en Chef'Special-frontman Joshua Nolet maakten samen het nummer Liefde in de lucht, dat een week na zijn release op de elfde plaats binnenkomt.

Singles Top 10 week 24

1. (1) Calvin Harris & Dua Lipa - One Kiss

2. (2) Esko, Josylvio & Hansie - Hey meisje

3. (8) Dyna / Frenna / Ronnie Flex - Pull Up

4. (3) Kraantje Pappie - Lil Craney

5. (9) Selena Gomez - Back To You

6. (4) David Guetta & Sia - Flames

7. (5) Daddy Yankee - Dura

8. (7) Post Malone - Better Now

9. (6) Ariana Grande - No Tears Left To Cry

10. (12) Tom Walker - Leave A Light On