Han Peekel dacht dat Wordt Vervolgd geen kinderen zou trekken

„Wordt Vervolgd was bedoeld voor volwassenen”, aldus Peekel. „Producent Wouter Stips en ik dachten nooit aan kinderen toen we het programma bedachten.” Maar na de eerste uitzending in oktober 1983 werd de AVRO, die het programma uitzond, overvallen door tienduizenden inzendingen vanwege een prijsvraag. „Het was een heel knullig prijsvraagje, met letters van voornamen van stripfiguren die samen een andere naam vormden. Maar dit aantal kaarten hadden ze bij de AVRO niet meer meegemaakt sinds Willem Duys.”

Uiteindelijk bleek zo’n 40 procent van de kijkers niet-volwassen te zijn: „Kinderen tussen de 8 en 16 keken vaak met hun vaders.” De impact van Wordt Vervolgd, dat tot 1993 werd uitgezonden, was groot. Zo werd Peekel ook vereeuwigd als bijpersonage in diverse stripverhalen, zoals Jan Jans en de kinderen, Sjors & Sjimmie en Suske & Wiske. Hij noemde dit in gesprek met Felderhof „nog steeds een heel grote eer.”

De Rotterdammer, die half december overleed, was vooral bekend van tv-programma’s als Wordt Vervolgd en TV Monument. In het stripprogramma Wordt Vervolgd, dat van 1982 tot 1997 op televisie werd uitgezonden, mochten kinderen hun favoriete stripfiguur, bijvoorbeeld Donald Duck, nadoen. Peekel overleed onverwacht tijdens een vakantie op Bali aan een hartinfarct.