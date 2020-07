Demi Lovato rouwt om overleden opa

„Ik werd vanmorgen wakker met het nieuws dat mijn lieve grootvader er niet meer is. Hij was al een aantal jaar ziek, dus hoewel ik enerzijds opgelucht ben dat hij geen pijn meer hoeft te lijden, ben ik anderzijds diep bedroefd dat we als familie geen volwaardig afscheid van hem kunnen nemen in deze tijden. Maar dat is nou eenmaal de realiteit van de pandemie”, aldus Demi.

„Deze man hield ontzettend veel van God en was een van de beste priesters die ik het woord van God heb zien verspreiden. Ik hou van jou, opa. Het is zo jammer dat we niet meer foto’s gemaakt hebben samen, maar gelukkig draag ik alle herinneringen bij me tot de dag waarop we elkaar weer ontmoeten. Rust zacht.”