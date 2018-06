Fileleed Lil Kleine bij debuut Pinkpop

Lil Kleine had nog wel dubbel de eer op Pinkpop. De jongeling maakte zijn eigen debuut op de driedaagse. Daarnaast mocht hij het Mainstage openen deze 49e editie. Dat deed hij alsnog, maar dus flink te laat. Extra jammer voor de bezoekers die speciaal voor hem kwamen. De rest van de meute op het grote veld genoot zonder te klagen maar gewoon iets langer van de heerlijk stralende zon.

Eenmaal ter plekke begon de Kleine Amsterdammer enthousiast aan zijn feestuur. Grote hit Krantenwijk werd zelfs ingezet met een vlammende gitaarsolo! Verder werd het één groot dancehallfestijn, waar stiekem een heleboel heupen op los gingen. Muzikaal was het voor meer -doorgaans rockgeorienteerde- Pinkpoppers fijn dan inhoudelijk, want mag het een keer over iets anders gaan dan geld en vrouwen? Volgende keer graag!

Pinkpop-baas Jan Smeets onderging eind mei nog een zware hartoperatie, maar sprak de menigte voorafgaand aan Kleine’s optreden toe alsof het de normaalste zaak van de wereld was hier nu alweer zijn opwachting te maken. Zo vertelde hij trots het contract te gaan tekenen waarmee het festival nog twintig jaar in Landgraaf blijft. Wel dankte hij de twee doktoren die ervoor zorgden dat hij erbij kan zijn. Het is ook zíjn 49e editie.

Later vandaag staan nog optredens gepland van BLØF, Snow Patrol en tenslotte afsluiter Pearl Jam. De Telegraaf doet het hele weekeinde verslag.