Duizenden reacties na NPO-item gehandicapten

Nijhuis verbaasde zich erover dat er niet meer mensen met een fysieke handicap in de media werken. Hij deed dit nadat hij had gelezen dat tien procent van alle Nederlanders een fysieke handicap heeft. „Er zijn 1,7 miljoen mensen die zichzelf niet terugzien in de media”, stelde Nijhuis. „Als je wilt dat die blijven kijken en luisteren, dan moet je ze laten meedoen.” Hij verwijst onder meer naar de BBC, die actief zoekt naar gehandicapten die in de media kunnen en willen werken.

Van der Goes las het betoog en sprak in de uitzending met Nijhuis. „We hebben met dat gesprek echt een snaar geraakt”, stelt de Radio 2-dj. „Ik heb nog nooit zoveel reacties gehad: per Twitter, sms en e-mail. Ik werd er vanochtend letterlijk bij de bakker op aangesproken. Duizenden mensen die laten weten dat zij dit herkennen en dat zij willen dat er iets verandert.”

Niet zeuren

Het NPO-icoon vindt het goed dat Nijhuis het probleem constructief aanpakt. „Niet-gehandicapten snappen niet hoe groot de frustratie is en hoe gemakkelijk het op te lossen is”, legt Van der Goes uit. „Zeuren heeft geen zin. Het is beter het recht in eigen hand te nemen en te tonen waar gehandicapten voor staan en wat ze kunnen.”

De dj is inmiddels in overleg met zijn omroep KRO-NCRV om het onderwerp breder onder de aandacht te krijgen. Zo gaat het netwerk No Limits, dat jongeren met een beperking helpt om de eerste stappen in de mediawereld te zetten, actiever werk maken van deze specifieke groep. Ook hoopt Van der Goes dat de NPO en de politiek reageren op de oproep van Nijhuis.