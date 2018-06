Na 14 jaar nieuw materiaal van Andrea Bocelli

If Only is opgenomen in drie talen en is geschreven door Francesco Sartori en wijlen Lucio Quarantotto. Dit duo tekende ook voor een van Bocelli’s grootste hits Con Te Partirò (Time To Say Goodbye), dat meer dan 20 jaar geleden werd uitgebracht.

Het album is geproduceerd door Bob Ezrin en opgenomen bij Bocelli thuis in Italië. „Ik wilde terug naar mijn herinneringen aan het feit dat ik een jongeman was die aan een pianobar speelde”, zegt Bocelli. „Sindsdien heb ik natuurlijk veel albums gemaakt, veel covers gezongen, veel andere dingen uitgevoerd. Maar op een gegeven moment zei ik tegen mezelf: ’misschien is het tijd om mijn best te doen om nieuwe nummers te vinden’. Alsof ik als het ware opnieuw begin in mijn carrière.”