Kim Kötter presenteert show Miss Nederland

In de Nederlandse missverkiezing vindt, in tegenstelling tot de Amerikaanse versie, nog wel een zogenoemde ‘bikinironde’ plaats. In totaal doen twaalf finalisten mee aan de wedstrijd. Eén van de dames wordt gekroond tot Miss Nederland en zal later dit jaar uitkomen tijdens de Miss Universe-verkiezing.

In de jury zitten Albert Verlinde, fotograaf William Rutten en Zoey Ivory, die in het verleden de Miss Nederland-wedstrijd won. Het thema is dit jaar ‘godinnen’.