Songfestivalduo Mia en Dion daalt bij bookmakers

Anderhalve week geleden stonden Nicolai en Cooper nog op de veertiende stek. Dat was vlak voor hun tweede liveoptreden in Amsterdam, waar de twee net als een week eerder in Madrid enkele vocale uitglijders maakten.

Nicolai en Cooper lieten vorige week in de podcast Songfestival Troubadours weten dat ze zich nauwelijks bezighouden met wat de bookmakers voorspellen. Cooper stipte daarbij aan dat de wedkantoren de posities vooral baseren op wat er nu bekend is. „Maar wat er uiteindelijk daar op het podium komt te staan is natuurlijk nog onbekend. Wat leuk is, want er komen dus vanuit allerlei hoeken verrassingen en dan kan het op het laatste moment weer helemaal verschuiven.”

Songfestivalgokkers zetten op dit moment nog altijd verreweg het meeste in op de Zweedse Loreen wat betreft de winst. Zij heeft volgens de bookmakers een winkans van liefst 43 procent. De nummer twee is nog altijd Käärijä uit Finland. Hij heeft 17 procent kans om te winnen.