Redbads uitgenodigd voor première film Redbad

Ⓒ ANP

Iedereen die Redbad heet is op zaterdag 23 juni welkom in Leeuwarden op de wereldpremière van de gelijknamige film van regisseur Roel Reiné. Dat heeft producent Klaas de Jong vrijdag laten weten. Mannen die als eerste of tweede naam Redbad hebben, mogen zich melden bij productiehuis Farmhouse of via de website van de film.