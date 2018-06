Ne-Yo voor vierde keer vader geworden

In de aankondiging, schrijft Crystal vrijdag: „Hij is zo mooi.” Het jongetje heeft de naam Roman Alexander-Raj. De vrouw van de artiest laat weten dat Roman afgelopen donderdag ter wereld is gekomen.

In 2016 kregen zij hun eerste kindje, Shaffer Chimere Smith Jr., een maand na hun bruiloft. Ne-Yo heeft uit een eerdere relatie al twee andere kinderen, dochter Madilyn Grace en zoon Mason Evan.