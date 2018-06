Miljoen kijkers meer voor Portugal-Spanje dan duel Marokko

Marokko-speler Hakim Ziyech (r.) in gesprek met Alireza Jahanbakhsh na het verloren duel met Iran. Ⓒ ANP

De wedstrijd Portugal-Spanje in de eerste ronde van het WK voetbal is vrijdagavond in Nederland gevolgd door ruim 2 miljoen kijkers (2.019.000). De wedstrijd, waarin Cristiano Ronaldo drie keer scoorde voor de Portugezen, eindigde in een 3-3-gelijkspel. Naar Marokko-Iran keken eerder op de avond een miljoen mensen minder (1.063.000). Door een eigen doelpunt in blessuretijd verloren de Marokkanen met 0-1.