Derde seizoen De Bevers in aantocht

De Bevers was afgelopen jaar verrassend genoeg in de race voor de Gouden Televizier-Ring. Het programma behoorde samen met Even Tot Hier en Het Jachtseizoen tot de drie genomineerden. Tv-critici vreesden vooraf dat De Bevers er met de winst vandoor zou gaan omdat De Bever en Stevens enorm hadden gelobbyd, maar uiteindelijk mochten de makers van Even Tot Hier de ring in ontvangst nemen.

Het eerste seizoen van De Bevers was dit voorjaar te zien.