Van Barneveld: ’Mijn vrouw vreesde voor haar leven’

Archieffoto Raymond van Barneveld en zijn vrouw Sylvia. Ⓒ Hollandse Hoogte

Bij de overval op de woning van Raymond van Barneveld is zijn vrouw Sylvia mishandeld. De darter is momenteel in Engeland, maar keert zo snel mogelijk terug naar Den Haag. „Ik wil nu zo snel mogelijk terug naar mijn vrouw om haar bij te staan en te kijken hoe het met haar is.”