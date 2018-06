Dag 2: Pinkpop kijkt uit naar Foo Fighters

Lees onderaan dit artikel de tweets van verslaggevers Bart Wijlaars en Koen Nederhof.

De Amerikanen hebben wat goed te maken met Pinkpop. Drie edities geleden stond de band ook pontificaal bovenaan op het programma, maar toen donderde frontman Dave Grohl twee dagen voor de show in Zweden van het podium en brak daarbij zijn been. Vanavond vanaf 21.30 uur zal dat gemis ongetwijfeld worden goedgemaakt. De festivalstemming zit er in elk geval al goed in bij deze groep, zagen we vorige week nog, toen Grohl een op hem lijkende stuntman de bühne op stuurde die daar spectaculair weer van afviel. Grapje!

Behalve Foo Fighters telt het programma meer vermoedelijk moois vandaag. Walking On Cars, dat de opening verzorgt op het Mainstage, doet als opwarmband wat er van ze verwacht wordt. De volgende die op het grootste Pinkpop-podium zal aantreden is Miss Montreal. Nothing But Thieves (17.30 uur) en The Script (19.30 uur) completteren het programma hier deze tweede festivaldag.

Op het IBA Parkstad Stage achter op het grote veld treden vandaag A Perfect Circle aan en later Noel Gallagher’s High Flying Birds (met ongetwijfeld een dosis Oasis). In de Brightlands-tent staan onder meer Aurora en rapper Sevn Alias op de rol.

De Telegraaf doet het hele weekeinde verslag.

