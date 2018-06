Galjaard: gesprek met Tan was een van moeilijkste uit mijn leven

„Soms word je ingehaald door de realiteit”, zegt Galjaard in de Dummies Podcast. „De kritiek die er is geweest was vaak heel persoonlijk, heel naar. Maar ook heel erg op de man gespeeld en oneerlijk. Smakeloos ook. Maar dat nam niet weg dat er wél wat aan de hand was bij het programma. Dat had ik natuurlijk ook allang gezien. En dat is op zich niet zo vreemd. Hij is de enige man, los van Van Nieuwkerk, die het helemaal alleen moest doen.”

Galjaard geeft aan als geen ander te weten dat het krijgen van kritiek inherent is aan de tv-wereld. „Dat geldt ook voor Humberto, hoe naar dat ook is, je weet dat mensen er iets over gaan zeggen. Soms ook heel onterecht of zelfs onaardig, maar ik vind dat je moet proberen daar zo min mogelijk aandacht aan te besteden. Omdat je je moet focussen op wat je aan het doen bent. Dat heb ik ook altijd gedaan.”

Twan Huys

Volgens de echtgenoot van Wendy van Dijk, die vorige maand een punt achter zijn RTL-loopbaan zette, zag hij het praatprogramma achteruit gaan. „Humberto was heel lang in de weglopende doelgroep van jongere kijkers vele malen populairder dan Jinek en Pauw bij elkaar. Tot dit jaar zelfs nog. Hij won elke prijs en werd door iedereen geïnterviewd; hij was dé man. Ik kan me ook voorstellen dat zowel bij redactie, zender – ook de hand in eigen boezem – en presentator dan toch iets leeft van: dat gaat wel goed, wij weten wel hoe het moet. Dan sluipt er toch een soort van gemakzucht in. Misschien vernieuw je het te laat. Ben je bang om dingen te veranderen. En dan kan het heel snel gaan.”

Vervolgens is Galjaard gaan praten met zowel de redactie als met Tan. „ Driekwart jaar geleden dacht ik: ik weet niet meer of het ooit nog goedkomt met RTL Late Night. Besloten werd om toch door te gaan, maar ik ben me op dat moment wel gaan oriënteren om een opvolger te vinden. Er is nooit sprake van geweest dat RTL een opiniërende talkshow op de late avond zou schrappen. Die veroverde plek is té belangrijk om op te geven. Uiteindelijk kwam ik bij Twan Huys uit die mij vorig jaar een keer interviewde. Vervolgens heeft het nog een half jaar geduurd voordat we met Huys rond waren.”

’Bekijk het maar’

Het ’ontslaggesprek’ dat hij met Tan voerde, was volgens de oud-zenderbaas een van de moeilijkste gesprekken uit zijn leven. „Ik kwam aan in Amsterdam en heb heel even overwogen, toen ik daar zat: Weet je wat? Ik ga gewoon naar huis. Bekijk het maar. Ik doe het niet. Ik ga niet iemand zijn leven op z’n kop zetten. Dan maar wat minder scoren. We komen er wel weer. En toen kwam hij binnen en ontstond er een goed gesprek. Maar wel duidelijk ook.. Ik heb toen gezegd waarom het ik ook voor hem beter vond om die stap te nemen. Ook vanuit RTL.”

Galjaard wil niets kwijt over de reactie van Tan tijdens het gesprek.