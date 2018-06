Youp van ’t Hek: ’Derksen en Gijp waren nog mild’

Tan werd vorige week vijf dagen lang in het zonnetje gezet in de uitzending van het programma. Zo schoven gasten aan die veelal lovende woorden voor de presentator over hadden en kreeg Tan verschillende cadeaus. „Iemand moet toch gewoon hardop op de televisie zeggen dat iets niet kan. De schrobbering van Gijp en Derksen aan het adres van RTL was zo verschrikkelijk terecht”, aldus Youp. „En nu gaan allerhande fatsoensrakkers zeuren dat Johan de vrouw van Humberto er buiten had moeten houden. Dat doet Humberto namelijk zelf ook al jaren.”

Ook RTL Boulevard, waarin veel kritiek geuit werd op de VI-mannen, kreeg ervan langs. „Die hebben zelf geen enkele moeite met het uitzenden van een illegaal verkregen filmpje van een voetballer die een meisje kust in een parkeergarage. Of van een presentatrice die niet met haar eigen man in een kroeg zit te vozen. Plus al het andere discrete echtscheidingsnieuws dat ze kwijlend tegen hun kijkers bazelen. Die roddelkonten vinden dat René en Johan te ver zijn gegaan. Als dat geen humor is?”

Volgens Youp heeft hij de column in het NRC niet geschreven om Gijp en Derksen te verdedigen, maar gaat het stuk „over al die sneue jankerds in de media met hun lauwe krokodillentranen.”