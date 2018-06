Straatverbod voor Chris Brown

Ook mag hij niet bij haar school in de buurt komen, op geen enkele manier contact met haar opnemen en ook mag hij geen pogingen ondernemen om achter haar contactinformatie te komen.

Volgens Cassandra was ze aanwezig op een feestje van Brown en begon hij haar daarna te stalken en te mishandelen. Dat zou meerdere dagen gebeurd zijn, maar ze kon geen specifieke data noemen, zo weet Page Six.

De advocaat van de zanger laat weten: „Dit is triest, omdat het duidelijk een onsamenhangende tirade is van iemand die Chris niet kent en geestelijke problemen heeft.”

Het is bepaald niet de eerste keer dat Chris Brown in opspraak raakt. Vorige maand klaagde een vrouw hem aan omdat ze in zijn huis door zijn vrienden zou zijn misbruikt. In 2017 eiste Karrueche Tran een straatverbod van vijf jaar tegen haar ex, omdat hij haar bedreigd zou hebben. En ook Rihanna regelde een straatverbod van vijf jaar, nadat Brown haar mishandeld had.