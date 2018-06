Raymond van Barneveld bedankt op Twitter voor steun

Raymond schrijft: „Silvia en ik willen graag iedereen bedanken voor hun hartelijke reacties en medeleven na het verschrikkelijke voorval wat Silvia heeft moeten meemaken. We zijn blij met de steun van de politie Den Haag en vertrouwen erop dat zij de daders kunnen pakken.”

’Barney’ was op het moment van de overval in Engeland, maar is zo snel mogelijk teruggekeerd naar Nederland. Silvia liep blauwe plekken op door een worsteling met de drie daders, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoeveel er is buitgemaakt.