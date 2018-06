Achterneef koningin Elizabeth trouwt met vriend

Ivar, wiens vader een neef van prins Philip was, kwam twee jaar geleden uit de kast. Tot die tijd was hij getrouwd met Penny, die haar ex nu weggeeft tijdens de bruiloft. Hun drie dochters, Ella (22), Alix (20) en Luli (15), bedachten dit idee. „Het maakt me heel emotioneel. Ik ben er erg geraakt door”, zo vertelt Penny aan de Daily Mail. Naar eigen zeggen kon ze vanaf het begin meteen goed opschieten met de nieuwe liefde van haar ex.

Ivar wilde eigenlijk helemaal niet opnieuw trouwen, maar doet het voor zijn vriend. „Ik ben al eens getrouwd geweest en ik heb mijn prachtige kinderen. James heeft nooit het stabiele leven gehad dat ik wel ken. Ik wil hem dat graag geven.”

De twee houden hun bruiloft bewust klein. „De ceremonie is voor de meiden, naaste familie en goede vrienden. We nodigen zo’n 120 vrienden uit voor het feest.”

Coming out

Zijn coming-out ging eigenlijk heel makkelijk, zo vertelt Ivar verder. „Ik heb gewoon gezegd: ’ik heb iemand ontmoet en het is een man.’ Iedereen moest lachen. Een vriend zei: ’als ik homo was, zou ik zeker voor hem gaan.’” Toch moest hij lang met het geheim rondlopen. „Ik kon mijn ouders niet vertellen dat ik homoseksueel ben.”

Waarschijnlijk geeft niemand van het koningshuis acte de présence op het huwelijk van Ivar en James. Prins Edward, zoon van de koningin, is goed bevriend met het stel, maar heeft zich afgemeld bij het paar.