Johnny de Mol direct van Pinkpop naar sponsorloop

„Maar dat is ook wel weer gelijk het mooie van het leven”, vindt Johnny. „Het kan echt hand in hand. Aan de ene kant het leven vieren en aan de andere kant soms even stilstaan bij het leven, dat doen we vandaag.” Aan de negende Nacht van de Vluchteling, de sponsorloop op initiatief van Stichting Vluchteling, nemen dit jaar 5200 mensen deel. Zij beginnen om middernacht aan een voettocht van veertig kilometer.

Johnny loopt ’maar’ tien kilometer, met 25 jongeren. „Ik ben naar de school geweest en heb daar verteld wat er zich allemaal afspeelt. Twee kinderen hebben geholpen op Lesbos”, vertelt de presentator, die zelf ook meermaals naar het Griekse eiland vloog om vluchtelingen te helpen. „Deze kinderen zeggen: wij willen voelen hoe het is en ons in hen verplaatsen. Natuurlijk staat die tien kilometer in schril contrast met wat de meeste vluchtelingen hebben moeten afleggen, maar het is een begin. En we moeten met de jeugd beginnen, om die te vertellen wat er allemaal speelt om meer medemenselijkheid te creëren.”

Dat is, naast geld ophalen, volgens Johnny het belangrijkste doel van de Nacht van de Vluchteling. „Het is ontzettend belangrijk om een beetje awareness te creëren voor wat er zich vandaag de dag in de wereld allemaal afspeelt. Het aantal vluchtelingen wereldwijd is nog nooit zo hoog geweest.” Volgens de presentator is sympathie niet genoeg. „Dat hebben we allemaal wel, het raakt iedereen wel een beetje. Maar empathie is een ander gevoel. Dat is een kwetsbaar iemand in de ogen kijken en beseffen ’dat had ik ook kunnen zijn’.”