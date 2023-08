Door coke verminkte soapster verbaast opnieuw met ’extreme’ operatie

De Britse soapactrice Danniella Westbrook (49), in Nederland inmiddels beter bekend als de door cocaïne verminkte soapster, is niet vies van plastische chirurgie. De afgelopen jaren ging ze meermaals onder het mes om haar gezicht, dat is gesloopt door het snuiven van vervuilde coke, in oude luister te herstellen. Ook haar borsten moesten eraan geloven: die zijn recent voor de achtste (!) keer vergroot. Artsen vinden het onverantwoord en luiden de noodklok.

Danniella Westbrook, bekend van haar rol in de Britse soap EastEnders, door de jaren heen. Ⓒ ANP/HH / Getty Images