Prinses Mabel ’enorm dankbaar’ voor award

„Als we grote veranderingen in de wereld tewerk willen stellen, kan niemand dat alleen”, zei Mabel in haar dankwoord, nadat ze had opgemerkt dat ze „niet heel goed” is in het aannemen van prijzen. „Ik denk dus dat deze prijs een erkenning is voor iedereen met wie ik me al jaren inzet voor het gevecht tegen aids. Als we samenwerken kunnen we dat verschil maken, kunnen we die wereld zonder aids creëren.”

De prinses ziet dat er nog heel wat werk te verzetten is. Daarvoor zijn volgens Mabel drie dingen van belang. „Politieke wil. Er zitten hier heel veel politici in de zaal, vergeet niet: we hebben u nodig. Maar u allemaal heeft een stem, dus als er weer gekozen wordt, kijk even of die partijen kijken naar het gevecht tegen aids”, drukte ze de zaal op het hart. „Wat we ook nodig hebben is financiële steun, daarom bent u hier vermoedelijk ook allemaal vanavond, vergeet dat niet.”

Stigma

Mabel vroeg ook aandacht voor de beeldvorming rondom hiv en aids. „Er is nog steeds een criminalisering van hiv of er is discriminatie, of er is stigma. En dat kunnen we met z’n allen veranderen en dat moeten we blijven doen, ieder moment.”

Met de AmsterdamDiner Award, die werd uitgereikt in AFAS Live, wil de AmsterdamDiner Foundation speciale erkenning geven aan mensen en organisaties die zich inzetten om een wereld zonder aids mogelijk te maken. Volgens de foundation zet Mabel zich „consistent, openlijk en actief in voor de strijd tegen aids.” De AmsterdamDiner Award ging in 2016 naar toenmalig minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen. Vorig jaar kreeg Rob Weyhenke, de oprichter van de AmsterdamDiner Foundation, de onderscheiding.