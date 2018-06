Angelina Jolie schrikt van ravage in Mosul

„Dit is de grootste ravage die ik heb gezien in alle jaren dat ik met de UNHCR werk”, zei de aangeslagen actrice over Mosul, dat jarenlang werd bezet door terreurgroep IS. „Mensen hier hebben alles verloren: hun huizen zijn vernietigd. Ze zijn arm. Ze hebben geen medicijnen voor hun kinderen en velen hebben geen stromend water of basisvoorzieningen. Ze zijn nog steeds omringd door lichamen in het puin. Na het onvoorstelbare trauma van de bezetting proberen ze nu hun huizen opnieuw op te bouwen, vaak met weinig tot geen hulp.”

De inwoners van de stad maakten diepe indruk op Angelina, die voor haar 61e UNHCR-missie voor de vijfde keer naar Irak vloog. „Ik heb geen woorden voor de kracht die nodig is om zo’n verlies te boven te komen. Maar dat is wat de mensen in deze stad doen. Ze zijn verdrietig en getraumatiseerd, maar ze zijn ook hoopvol. Ze zijn hun huizen met hun blote handen aan het opruimen en helpen elkaar. Maar ze hebben onze hulp nodig.”

Angelina riep de internationale gemeenschap op de bewoners niet te vergeten. „Vaak denken we dat het werk gedaan is als de strijd over is”, zei ze over de herovering van Mosul, bijna een jaar geleden. „Maar wat ik hier heb gezien, is verschrikkelijk.” Volgens de speciaal gezant van de UNHCR is het voor de „toekomstige stabiliteit van Irak en de regio” noodzakelijk dat de bewoners van Mosul, de tweede stad van Irak, huiswaarts kunnen keren. „Ik hoop dat er een voortdurende inzet zal zijn om de stad te herbouwen. Ik roep de internationale gemeenschap op Mosul niet te vergeten, en de aandacht niet af te wenden van de mensen.”