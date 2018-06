Geweldig goedmakertje Foo Fighters op Pinkpop

Enthousiast is één omschrijving. Volledig losgeslagen een andere. Het is hoe we de oud-drummer van Nirvana kennen sinds hij met zijn Foo Fighters de wereld veroverde. Een showman pur sang die op het podium van geen ophouden weet. Blijft rennen, blijft stuiteren en schreeuwen. Het is nooit genoeg voor Grohl en een beter wapen oog in oog met de enorme mensenmassa voor Pinkpop’s Mainstage is er niet.

Al vroeg in de set kreeg het publiek ‘gouwe ouwe’ Learn to fly en een snoeiharde uitvoering van The pretender om haar oren. Rope liep niet veel later behoorlijk uit de hand toen drummer Taylor Hawkins het op zijn heupen kreeg. Met in het middeldeel hoogtepunten als My hero en These days toonde Foo Fighters zich als afsluiter een grotere allemansvriend van Pearl Jam een dag eerder. Ook omdat de groep zichzelf vooral niet te serieus neemt, zoals bleek uit Queen-cover Under pressure. Daarin zat Grohl op de drumkruk, terwijl Hawkins liet zien een zeer behoorlijke Freddie Mercury in zich te hebben.

Voorprogramma

In het ‘voorprogramma’ op het grootste Pinkpop-podium stonden Nothing But Thieves en The Script precies verkeerd om geprogrammeerd. Van de laatste weten ze in Landgraaf dat ze een prima popshow kunnen geven, de Ieren traden hier al drie keer eerder op en het maakte hun optreden een tikkie voorspelbaar. Slecht was het echt niet, maar relevant of van toegevoegde waarde evenmin.

Dat van Nothing But Thieves aan het eind van de middag was dat allemaal wel. De Britse rockers waren door het publiek vooraf tot ‘must have’ gebombardeerd en maakten die uitverkiezing ruimschoots waar. Technisch begaafd, aanstekelijk met hart en ziel en muzikaal één groot avontuur dit gezelschap. De eerste jonge band ook die we dit jaar zagen met stadionpotentie. Nothing But Thieves wacht een geweldige toekomst als ze live zo blijven presteren.

Frontvrouwen

De middag behoorde nog wel aan de frontvrouwen. Enigszins verrassend was de eerste daarvan Becca Macintyre van de Britse punkrockband Marmozets. De energie die van dit stel en met name die dame voorop afstraalde was precies de peper die Pinkpop op dat moment nodig had. Miss Montreal had iets langer nodig om de massa voor het mainstage mee te krijgen. Maar ook zij rende en stuiterde zo onophoudelijk over de bühne dat het grote veld uiteindelijk ook niet anders kon dan meezwaaien en -zingen op Just a flirt, Sanne Hans’ doorbraakhit uit 2008.

Morgen dag drie van Pinkpop 2018. Optredens zijn er van onder meer Ronnie Flex, The Kooks, Triggerfinger, Editors, Oscar and the Wolf en de grote en opmerkelijke afsluiter dit jaar: Bruno Mars.