Wereldster Bruno Mars sluit 49e Pinkpop af

Voordat de wereldhits van Bruno Mars - bekend van onder meer Nothin’ On You, Locked Out Of Heaven en Uptown Funk - over de festivalweide schallen, staan Dj Rashida, Editors, The Kooks en Jessie J op het hoofdpodium. Ronnie Flex en zijn Deuxperience-band openen zondagmiddag de derde en laatste Pinkpopdag op Mainstage.

Het optreden van Michelle David & The Gospel Sessions op North Stage zit er dan al op. Ook Milky Chance, Years & Years, Triggerfinger en Oscar & The Wolf staan op het noordpodium. Op Brightlands Stage staan zondag onder anderen Maan en Don Diablo, op het kleinere Stage 4 is er ruimte voor onder anderen The Overslept en Sigrid.