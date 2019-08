’Out of the box’ Rembrandts gezocht

Kunstwerken inzenden kan digitaal tot 1 september via www.rmbrndt.nu. Vooral mensen die lichtinstallaties maken, street art maken of met augmented & virtual reality werken, worden nadrukkelijk uitgenodigd deel te nemen.

„We hopen dat iedereen zo ’out of the box’ mogelijk denkt en werk inlevert met nieuwe kunstvormen en nieuwe technieken, waarbij Rembrandt als vernieuwer een inspiratiebron kan zijn. Ga vérder dan het klassieke schilderij, foto of beeldhouwwerk. Opdat door de tentoonstelling straks nieuwe vormen van expressie ook al kunst erkend worden”, zegt de initiatiefneemster Noreen van Holstein.

Gratis

Op 3 oktober, de vooravond van de 350ste sterfdag van Rembrandt van Rijn opent de gratis te bezoeken tentoonstelling in Klaproos Amsterdam. „Een live street art event markeert de feestelijke opening.”

Een driekoppige jury zal zich komende maand over alle inzendingen buigen. Kunsthandelaar en Rembrandt-kenner Jan Six is een van de juryleden. Hij wordt geflankeerd door galeriehouder Oscar van der Voorn van GO Gallery, die is gespecialiseerd in street art, en kunstjournalist Bertjan ter Braak, die van 2009 tot 2016 de cultuurredactie van De Telegraaf leidde.