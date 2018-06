Ant McPartlin verliefd op assistente

„Hij heeft een zware tijd achter de rug, maar Anne-Marie zorgt weer voor een glimlach op zijn gezicht. Zij is zijn rots in de branding geweest”, vertelt een insider aan The Sun. „Dat er iemand voor hem is, heeft hem teruggebracht van de afgrond. Zij heeft hem weer op de rit gekregen. Het is nog pril, maar iedereen hoopt dat hij het verschrikkelijkste jaar in zijn leven achter zich kan laten en weer geluk vindt. Ze verdienen het.”

Anne-Marie stond Ant bij toen hij in maart werd gearresteerd voor rijden onder invloed en ook toen hij zich hiervoor bij de rechter moest verantwoorden. De presentator werd veroordeeld tot een boete van 86.000 pond (bijna 100.000 euro) en een rijontzegging van 20 maanden.

McPartlin is officieel nog getrouwd met Lisa Armstrong. Na een huwelijk van elf jaar, maakten ze eind vorig jaar bekend dat ze uit elkaar gingen. Anne-Marie verbrak haar relatie met haar man Scott afgelopen oktober. Samen hebben zij twee kinderen.