DJ Jean woedend op Johan Derksen

„Hé, Johan Derksen, praatjesmaker ben je hè aan tafel, als ik er niet zit? Daar sta je om bekend. Zielepoot dat je bent”, begint een boze DJ Jean zijn verhaal.

Hij vervolgt: „Mij een beetje belachelijk maken hè op Nederlandse tv, omdat je toevallig een dag later aan tafel zit. Hé, je hebt geen flauw benul wat voor leven ik leid en hoe geweldig dat is. Elke week vier, vijf feesten. En jij?”, waarna hij ook nog uithaalt naar mevrouw Derksen.

Jan Engelaar, zoals de dj eigenlijk heet, noemt Derksen ook een vogelverschrikker. „Geloof mij, je bent een vogelverschrikker die alleen iedereen af loopt te zeiken, maar je hebt niks te melden face to face.”

Ook daagt hij Johan uit, want hij zegt: „Ik zou zeggen: als je een grote bek hebt tegen mij, doe het face to face. Kom maar, kom maar. Johan Derksen, met je grote bek, kom maar.”

Ondanks dat Johan Derksen vrijdagavond eigenlijk kritiek zou uiten op Luuk Ikink, besloot hij vrijdagavond dat die ’te onbelangrijk was’, waarna hij vervolgens zijn pijlen richtte op DJ Jean. „Ik heb me kapot zitten ergeren aan die gek die er gisteren zat, die alcoholist die zei dat hij 2000 vrouwen geneukt had. Ik heb hier elke dag ruzie over de lengte van het nummer van het bandje. Dat wil ik nooit meer hebben. Als die man twintig minuten krijgt om te raaskallen, dan mogen zij best een nummertje van drie minuten spelen. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat een redactie zo’n lul uitnodigt?”, aldus Derksen.