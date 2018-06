American Idols-ster Scotty McCreery getrouwd

De 24-jarige countryzanger werd vergezeld door zo’n 200 familieleden en vrienden tijdens het feestweekend, dat donderdagnacht begon met een traditionele barbecue. Gabi legt uit dat ze hun bruiloft simpel wilde houden. „Ik heb gekozen voor planten en witte bloemen, een paar lantaarns en kaarsen voor een rustiek gevoel. We zijn tijdens de zomer in de bergen verliefd geworden en onze locatie voelt aan als een klein kasteeltje in het bos.”

Het getrouwde stel vertrekt dinsdag naar Tahiti voor hun huwelijksreis. „Het enige dat ze graag wilde, was een hutje boven het water”, aldus McCreery. Wanneer ze terugkeren, gaan ze eindelijk samenwonen. „We wonen nog niet samen. Ik woon met vrienden samen en zij met een van haar beste vriendinnen. Ik houd van mijn vrienden, maar het is veel fijner om straks na een tournee thuis te komen bij mijn vrouw in plaats van een zootje mannen.”

Scotty en Gabi kennen elkaar al sinds hun kindertijd. Ze hebben zes jaar een relatie.