Utrechter debuteert met album ’Everyday magic’ Tim Dawn zegt baan op en gaat vol voor de muziek

Door Bart Wijlaars Kopieer naar clipboard

,,Als er ooit een kans is alles op de muziek in te zetten dat is het nu”, denkt Tim Dawn. Ⓒ Foto Sabine Rovers

De oplettende luisteraar heeft Tim Dawn – ofwel Thijs Vroegop – al lang ergens voorbij horen komen. Al is het maar in die ene supermarktreclame met Bee Gees-cover To love somebody. Met Everyday magic brengt de singer-songwriter vandaag zijn debuutalbum uit. „Ik ga er vol voor”, vertelt hij. En dat blijkt geen lichtzinnige uitspraak.