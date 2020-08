Meerdere arrestaties na ’verjaardagsdiefstal’ Wibi Soerjadi

Een woordvoerder van de politie Oost-Nederland laat aan Shownieuws weten dat er acht personen zijn aangehouden. Zij worden ervan verdacht op verschillende manieren betrokken te zijn geweest bij de inbraak. „De personen die bij deze inbraak betrokken zijn, zitten nog vast. Ze worden voor meerdere zaken gehoord.”

Soerjadi werd beroofd toen hij in Disneyland Parijs was om zijn vijftigste verjaardag te vieren. Inmiddels is een groot deel van de gestolen spullen weer teruggevonden. „Ik ben ontzettend blij met de ontwikkelingen in het onderzoek. De Politie Hengelo heeft gelukkig niet stil gezeten tijdens de coronaperiode. Een dikke pluim daarvoor!”, laat hij weten.