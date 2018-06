Ronnie Flex opent derde dag Pinkpop met feestje

Voor zijn optreden vroeg Pinkpop-baas Jan Smeets vanaf de bühne wie er in het publiek een dagkaart had en wie daarvan vooraan stond. Ofwel: even checken of zo’n Ronnie Flex wel echt voor nieuwe, jonge bezoekers had gezorgd. Dat ís zo, zag de oude Smeets.

De rapper trad aan met zijn band Deuxperience, net zoals een jaar eerder hier. En net zoals toen straalde vooral de muzikaliteit er van alle kanten van af. Collega Lil’ Kleine mocht het Pinkpop-bal vrijdagmiddag openen en deed dat schreeuwend over money en meisjes. Ronnie Flex bleek in Landgraaf zondagmiddag andermaal méér dan dat cliché. Het enige dat aan te merken was op zijn optreden was dat opzichtige gebruik van autotune. Is hij daar niet veel te goed voor?

De 49e editie van ‘s lands oudste openluchtfestival is met de opening op het Mainstage haar derde en laatste dag ingegaan. Later vandaag zijn er nog optredens van Editors, Triggerfinger, Oscar and the Wolf en afsluiter Bruno Mars. DI-RECT vervangt The Kooks, die cancelden omdat frontman Luke Pritchard ziek is. De Telegraaf doet het hele weekend verslag.