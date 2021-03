Zweedse prins Daniel nog steeds dankbaar voor niertransplantatie

Entertainment

Susan Sarandon wil alleen daten met iemand die gevaccineerd is

Susan Sarandon wil best met iemand gaan daten, maar alleen als diegene gevaccineerd is tegen het coronavirus. Dat zei de 74-jarige actrice in de podcast Divorced Not Dead. Veel andere eisen heeft ze verder niet. „Het maakt me ook niet uit of het een man of een vrouw is. En ik sta open voor alle leef...