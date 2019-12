Maggie Smith: Downton was niet echt acteren

De actrice, die professor Minerva McGonagall speelde in alle zeven Potter-films en Dowager Violet Crawley vertolkte in zes seizoenen én de film van Downton Abbey, laat in het gesprek weten dat ze nooit het gevoel had dat ze tijdens die projecten echt aan het acteren was.

Ze keek tijdens het spelen van die rollen dan ook vaak uit naar een terugkeer naar het theater, haar grote liefde. „Ik wilde graag weer op de planken staan, want theater is mijn favoriete medium, en het voelde alsof ik daar nog iets moest afmaken. Maar er kwam niets voorbij in die tijd.”

Toch had haar rol in de Harry Potter-films zeker ook zijn mooie kanten, vertelt Smith in het interview. De ’Dame’ heeft vijf kleinkinderen, en bij die generatie scoorde ze flink wat punten met haar rol als lerares op toverschool Hogwarts.