Zoon Johnny de Mol vredig en rustig mannetje

„We hebben allerlei horrorverhalen over huilbaby’s gehoord, maar wij hebben echt niks te klagen”, aldus De Mol. „Het is een heel vredig en rustig mannetje. Dat komt niet in de laatste plaats door zijn moeder. Zij straalt veel rust uit.”

De komst van junior heeft het leven van Johnny veranderd. „Natuurlijk doet het wat met je en verandert het je leven. Maar ik kan niet anders zeggen dan dat het ten positieve is. Aan de andere kant: ik ben bijna veertig en dit wilde ik al heel lang. Anouk en ik hebben er langzaam naartoe geleefd en het leven valt nu als een puzzel in elkaar. Daar ben ik dankbaar voor.”

Johnny werd op 23 april vader. Hij en zijn verloofde Anouk van Schie zijn inmiddels twee jaar samen.