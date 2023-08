Ruud en Olcay opgeschrikt door inbrekers: ’Het was doodeng’

Olcay vertelt dat zij wakker werd toen ze Ruud hoorde schreeuwen. „Dat ging echt door merg en been”, zegt ze. De criminelen waren een steiger opgeklommen die voor hun woning staat. „Toen wij daar gewoon lagen te slapen. Hoe ziek kan je zijn? Ruud stopte met schreeuwen, maar ik begon met schreeuwen. Uiteindelijk zijn die wannabe-inbrekers daardoor zo bang geworden dat ze via de steiger weer terug naar beneden zijn geklommen.”

De politie was snel ter plaatse en controleerde of er geen andere inbrekers in of rondom het huis aanwezig waren. „Dat was gelukkig niet zo”, aldus Olcay. „We zijn zo goed beveiligd, maar die steiger – dat is natuurlijk een uitnodiging voor inbrekers.”

Inmiddels heeft het stel hun huis beter laten beveiligen, waardoor er ook een melding komt als er zich iemand op de steiger bevindt.