Travis Barker heeft trombose in beide armen

Dat schrijft de band op Twitter. „Travis kan niet optreden totdat het medische team dat weer goedkeurt. Zijn situatie wordt goed in de gaten gehouden.” De drummer laat zelf weten: „Trombose in beide armen was niet bepaald het nieuws waar ik op hoopte. Ik ben snel weer terug, bedankt voor alle liefde en gebeden.”

Blink 182 laat weten dat er snel nieuwe data bekend worden gemaakt om de gemiste shows in te halen.

Barker verklapte vorig jaar nog dat hij nu gezonder is dan toen hij twintig was. In 2008 overleefde hij een vliegramp, maar liep wel ernstige brandwonden op. Daarna raakte hij verslaafd aan drugs en pijnstillers. Hij is inmiddels clean, werd veganist, ging hardlopen en boksen.

