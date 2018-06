Zoveel dieren werden gedood voor Victoria's garderobe

Leer

Victoria is dol op leer. Zo heeft ze onder andere leren jassen, handschoenen, hoeden, jassen en rokken. Volgens de expert zijn twee koeienhuiden nodig om bijvoorbeeld een jas te maken. Als het vel van een kalfje komt, is er vier keer zoveel nodig, omdat het zachter en fijner is. Daarom wordt geschat dat er 150 koeien of 600 kalfjes gebruikt zijn voor haar leercollectie.

Tassen

Op het gebied van de tassen, maakt de voormalig Spice Girl het helemaal bont. Er wordt geschat dat Posh zo’n 375 tassen heeft van de allerduurste merken, zoals Chanel, Fendi, Valentino of van haar eigen lijn. Één tas kost tien hagedissen het leven. Ook zijn er andere exotische dieren gebruikt om de tassen te produceren. Daarom wordt geschat dat er 313 hagedissen, 16 buffels, 63 geiten en maar liefst 780 lammetjes gebruikt zijn.

Schoenen en laarzen

Naast tassen, is Victoria ook verslaafd aan schoenen en laarzen. Volgens de Daily Mail heeft ze de laatste tien jaar 1000 paar schoenen gekocht. Geschat wordt dat eenderde van haar collectie uit laarzen bestaat en de rest uit pumps, daarvoor moesten er 317 koeien geslacht worden.

Kasjmier

Ook kleding van kasjmier is een grote liefde van Victoria. In haar eigen kledinglijn wordt het ook veelvuldig gebruikt. Er wordt geschat dat de vrouw van David Beckham 150 kledingstukken heeft waar de stof in is verwerkt, waaronder sokken, sjaals en nachtkleding. Daarvoor zou de wol gebruikt zijn van 450 geitjes.

Wollen kleding

Wol is ook veel te vinden in Victoria’s garderobe. Zo’n 300 kledingstukken zijn van wol, volgens de experts. Daarvoor zijn zo’n 75 schapen geschoren.