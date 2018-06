Justin Bieber en Hailey Baldwin zoenend gespot

Justin en Hailey beleefden zaterdag een romantische avond in New York. Eerst was Brooklyn Park de plek voor hun tongworsteling, daarna verplaatsten ze zich naar Rockefeller Park. TMZ beschikt over foto’s van de twee waarop te zien is dat Hailey bij Justin op schoot zit en waarop te zien is hoe ze zoenend tegen een reling leunen.

De twee brachten vorige week al een hele dag samen door in Miami. Ze gingen toen naar een romantische film en streken neer op het strand.

Het stel had in 2014 en in 2016 ook al eens een relatie. Bieber is sinds vorige maand weer vrijgezel, nadat zijn relatie met Selena Gomez voor de zoveelste keer op de klippen liep.