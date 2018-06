Vrouw woest op Ant McPartlin

Lisa laat via Twitter weten dat het haar vooral steekt dat ze Anne-Marie goed kent, ze is immers de persoonlijke assistente van Ant. „Mijn vriendin en onze PA, die ik binnengelaten heb in ons huis. Ik dacht echt dat ze een vriendin van me was.” Ook onthult ze dat ze het nieuws van de relatie pas zondag hoorde, toen het via de media naar buiten kwam.

Ant en Lisa waren elf jaar getrouwd. Hoewel ze niet langer samen zijn, zijn ze nog niet officieel gescheiden. Anne-Marie en de presentator kwamen de afgelopen tijd nader tot elkaar nadat hij in maart gearresteerd werd voor rijden onder invloed en opgenomen werd in een afkickkliniek.