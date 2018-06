AmsterdamDiner levert 6 ton op voor aidsbestrijding

Prinses Mabel van Oranje kreeg tijdens het gala de AmsterdamDiner Award uitgereikt. Zij ontving de prijs voor haar jarenlange steun aan de wereldwijde strijd tegen hiv en aids.

In haar dankwoord riep Mabel op om de strijd voort te zetten. „Het inzetten van een blijvende verandering vraagt een lange adem. Ik denk dat we ongeveer halverwege zijn. En ik weet dat sommigen zich afvragen ’moet dat nou nog steeds?’. Ja, aids is meer dan een gezondheidsprobleem. Wat we nodig hebben is politieke wil, financiële steun en het tegengaan van criminalisering, discriminatie en stigma. Ik hoop dat we dit met elkaar kunnen doen want een wereld zonder aids is echt mogelijk.”

De AmsterdamDiner Award werd eerder toegekend aan onder anderen Lilianne Ploumen (in 2016), toenmalig minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.