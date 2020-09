Roxeanne na bezoek aan André: 'Dit is echt liefde'

André en Roxeanne Hazes laten elkaar niet meer los! De zangeres zocht haar broer afgelopen week op in het Olympisch Stadion in Amsterdam, waar Dré haar voor het eerst kon trakteren op een concert. Ⓒ Ferry de Kok

Nadat hij zich acht maanden geleden al had verzoend met MONIQUE WESTENBERG (42), pakte ANDRÉ HAZES (26) door en reikte hij ook zijn zus ROXEANNE (27) de hand. In het Olympisch Stadion in Amsterdam, waar hun vader twee jaar voor zijn overlijden nog een memorabel optreden gaf, woonde de zangeres voor het eerst een optreden van haar broer bij. „André is een vakman. Hoe hij zijn publiek entertaint, zó uniek.”