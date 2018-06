Incredibles 2 verplettert openingsrecord

Het vorige record was in handen van Finding Dory, ook een film van Disney-Pixar. De film over de vergeetachtige vis bracht in 2016 135 miljoen dollar op tijdens het openingsweekeinde.

Incredibles 2 doet het niet alleen in de Verenigde Staten goed. Internationaal bracht de animatiefilm nog eens 51,5 miljoen dollar op. Het vervolg op The Incredibles uit 2004 draait nog niet overal, in de Nederlandse bioscopen zijn de superhelden pas over anderhalve week te zien.