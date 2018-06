Nichtje prinses Diana draagt bijzondere tiara op huwelijk

Ze droeg namelijk de tiara die Diana ook gebruikte tijdens haar huwelijk met prins Charles in 1981. Het sieraad is populair bij de Spencers. Zo droegen twee zussen van de prinses, Sarah en Jane, het juweel op hun bruiloft en ook de eerste vrouw van Charles, de broer van Diana, showde het tijdens haar huwelijk.

Harry en Meghan waren ook aanwezig zaterdag. Hun kleding was keurig op elkaar afgestemd; het blauw uit Meghans jurk was terug te vinden in de stropdas van de prins. Volgens People kostte de jurk van de voormalige actrice 5490 dollar en is hij ontworpen door Oscar de La Renta.

