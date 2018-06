Tino Martin eert overleden zus

Ruim achttienduizend fans genoten zaterdag van het indrukwekkende eerbetoon dat Toni Martin bracht aan zijn in april overleden zus Kim. Ⓒ Albert den Iseger

In 2002 kroop hij als finalist van de Soundmixshow nog in een hoekje weg toen ’de grote HENNY HUISMAN’ binnenkwam, inmiddels zijn de rollen compleet omgedraaid. Vandaag de dag is TINO MARTIN de ster en zijn leermeester de - apetrotse - toeschouwer. Zaterdag, in het Ziggo Dome, was het zowel genieten geblazen als de tranen bedwingen tijdens een beladen optreden. „Iedereen weet wat er in mij omgaat, dus de dood van mijn zus benoemen was niet nodig.”