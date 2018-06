Dochter Chris Cornell mist vader ’elke dag’

„Papa, ik hou van je en mis je zo veel. Jij was de beste vader die iemand zich kon wensen”, schreef Toni op Instagram en YouTube bij het nummer. „Onze band was zo bijzonder, jij was er altijd voor me. Jij gaf me moed als ik die niet had. Jij geloofde in me als ik dat niet deed. Ik mis jouw liefde elke dag.”

Ter ere van Vaderdag haalde Toni herinneringen op aan het opnemen van Nothing Compares 2 U met Chris. Volgens haar was dat een „speciale en geweldige ervaring.” „Dit zou ik nog honderd keer willen doen en ik weet dat jij dat ook zou willen. Fijne Vaderdag papa, niets is te vergelijken met jou.”

Chris Cornell maakte vorig jaar mei een einde aan zijn leven. De frontman van Soundgarden en Audioslave werd 52 jaar oud. Toni zingt wel vaker, zo bracht ze vorig jaar zomer op de Amerikaanse televisie een eerbetoon aan haar vader en Chester Bennington. De Linkin’ Park-frontman maakte vorig jaar juli op wat Chris’ 53e verjaardag zou zijn geweest een einde aan zijn leven. Chris en Chester waren goede vrienden.