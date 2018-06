Bruno Mars pakt Pinkpop in bij slotconcert

Bruno Mars trok van meet af aan alles uit de kast om Pinkpop het slotstuk te geven dat het festival na drie volle dagen muziek verdient. Dansers, een enorme band en een oneindige reeks vuurwerk tilden zijn retro-discoshow naar niveau. De massa op het grote veld kon alleen maar volgen, waardoor het al snel het feest werd waarop gehoopt werd, maar nog niet helemaal gerekend. Want past een popman pur sang als dit wel als finalenummer op een festival als dit? Anno 2018 wel. Bruno Mars bleek de perfecte lichte, luchtige eindbaas, na eerdere dagafsluitingen dit jaar van het zware Pearl Jam en het snoeiharde Foo Fighters.

Pinkpop kende een nogal afwisselende derde en laatste dag dit jaar. Qua namen, qua bekendheid, maar vooral qua genres liep het programma enorm uiteen vandaag. Zo was de opening voor Ronnie Flex op de Mainstage. En zoals eigenlijk altijd toonde de rappende zanger zich heer en meester op de bühne en kreeg uiteindelijk jong en oud aan het heupwiegen. Na hem was opnieuw een jonge Nederlandse artiest aan de beurt, namelijk Maan. De eerste die ooit meedeed aan tv-programma The Voice of Holland en het tot Pinkpop schopte. Het publiek ging hier verder waar hij bij Ronnie Flex gebleven was, bij dansen dus.

Van heel andere orde was daarna Brian Fallon, de rocker die al twee keer op het podium stond hier met zijn band The Gaslight Anthem. Voor zijn soloset werd hij naar het tentpodium verbannen, wat een goede keuze bleek. De punkbranie van weleer was ingeruild voor een ultra-beleefd imago en de muziek van deze Jersey-boy eveneens. Kwaliteit hoor, maar wel wat statisch.

Dat kon je van de show van Don Diablo niet zeggen. De dj en producer is al tien jaar een grote naam in de dancewereld en die nam die reputatie mee naar Landgraaf. Daar kijkt men inmiddels niet meer op van een dance-act meer of minder. Zeker niet bij zo’n hoge-pieken-diepen-dalen-set als de 38-jarige zondag draaide. Feestjes zijn er nooit genoeg.

Op mainstage stonden behalve Bruno Mars nog twee acts die vermelding waard zijn in deze. Ten eerste was er die buitenkans voor DI-RECT, dat mocht invallen voor The Kooks, dat met een zieke frontman kampte. De Hagenaars lieten zien dat ze al lang niet meer uit de toon vallen op een festival vol fantastische muzikanten. Dat ze een stevige dosis rock in de gelederen hebben, maar ook naar disco durven grijpen, om maar wat te noemen. Spelen kunnen ze.

Van Editors, tenslotte, weten we dat laatste al lang. De Britten hadden ook een treetje hoger op het affiche gepast, misschien zelfs gemoeten. Fijn dat op een dag waarop zoveel soorten muziek door en achter elkaar te horen zijn hier een rockband als deze de show steelt. Voelt alsof dat zo hoort op Pinkpop.